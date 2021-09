Amici Protagonisti: nuova sede

Una nuova sede per l'Associazione Amici Protagonisti APS di Robecchetto. I locali sono quelli dell'ex biblioteca al Giardinone. Sabato 25 settembre, il taglio del nastro.

I locali sono quelli dell'ex biblioteca al Giardinone di Robecchetto. Uno spazio più ampio e completamente risistemato. La nuova sede che, un po' alla volta, è diventata realtà e, allora, come è consuetudine in questi casi, beh... non può mancare il classico e tradizionale taglio del nastro. Già, tutto pronto, infatti, per l'inaugurazione delle futura 'casa' del'Associazione Amici Protagonisti APS. L'appuntamento è per sabato 25 settembre, alle 15.30, quando, appunto, ci sarà un momento di condivisione con le istituzioni, la cittadinanza e le autorità religiose per benedizione della struttura. "Era da circa 2 anni che stavamo lavorando alla sistemazione - spiegano dalla realtà associativa robecchettese - Adesso, quindi, siamo arrivati al traguardo finale". Un'associazione, insomma, vero e proprio punto di riferimento per il paese; diversi le attività che vengono svolto in maniera costante o periodica: iniziative culturali, ritrovo durante il pomeriggio per stare assieme, ancora viaggi, ecc... "L'apertura è settimanale - concludono - Anche se in questa fase è ridotta a tre giorni per l'emergenza Covid. Dopo l'inaugurazione, comunque, l'intenzione è quella di tornare alla settimana intera, a parte il sabato".

NUOVA SEDE PER L'ASSOCIAZIONE AMICI PROTAGONISTI



