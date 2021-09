In casa Futura Volley c''è grande attesa per l'inizio della nuova stagione. Intanto, ecco la campagna abbonamenti per il 2021/2022.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Poche settimane, ormai, ci separano dall’inizio della stagione pallavolistica: c’è tanta voglia di ricominciare a giocare, e non vediamo l’ora di vivere queste emozioni insieme ai supporter che costantemente ci sostengono. Per tutti coloro i quali vorranno far parte della nostra famiglia è in arrivo la campagna abbonamenti 2021/2022. Il claim scelto per questa campagna abbonamenti è 'We Are Futura'. Uno slogan semplice ma efficace, che rappresenta esattamente ciò che vuole essere il team in questa terza avventura in Serie A2: unito verso l’unico obiettivo di conquistare quanti più trionfi possibili. A corredo, l’immagine di un’esplosione biancorossa che squarcia il buio, a simboleggiare l’uscita da quel periodo oscuro che ci ha privato di una delle più grandi soddisfazioni sportive: quella di poter condividere il proprio destino sportivo con il pubblico sugli spalti, ritrovando lo stesso spirito di appartenenza che ha contraddistinto le precedenti annate. Quella in arrivo sarà una stagione di evoluzione, mantenendo però inalterato il richiamo alla tradizione: la sola parola “Futura”, unita alla conduzione societaria della famiglia Forte, rievoca indiscutibilmente il periodo più florido per il volley a Busto Arsizio e per la consacrazione del movimento sportivo cittadino. Il PalaBorsani di Castellanza, nuovo campo casalingo delle Cocche, rappresenta l’upgrade utile a consegnare agli spettatori una 'casa' più ampia e confortevole; insieme ad esso, il gruppo di atlete biancorosso è stato rinforzato per poter puntare ai vertici della serie cadetta. Insieme al vostro supporto ci aspettiamo grandi cose, perchè è nel nostro DNA non accontentarci dei riconoscimenti virtuali: noi vogliamo vincere. Noi siamo la Futura.

