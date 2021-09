"Camminiamo insieme..."

E' arrivato nei giorni scorsi, per guidare la Comunità Pastorale Santa Maria in Binda (Turbigo, Nosate, Robecchetto e Malvaglio). L'intervista al nuovo parroco, don Carlo.

L'arrivo nei giorni scorsi, le prime celebrazioni, i primi incontri e contatti e quella sensazione di "Una realtà davvero bella, fatta di gente generosa e desiderosa di camminare insieme". Don Carlo è appena diventato il nuovo parroco della Comunità Pastorale Santa Maria in Binda (Turbigo, Nosate, Robecchetto e Malvaglio), ma, fin da subito, come detto, qui si è sentito come a casa. "Voglio davvero ringraziare le tante persone per le testimonianze di gioia ed affetto nei miei confronti - racconta - Sono felice di questo percorso che ho intrapreso e sono sicuro che, gli uni con gli altri, cresceremo ancora. Il messaggio che voglio dare ai parrocchiani è, appunto, camminiamo fianco a fianco, conosciamoci e stimiamoci, cercando di mettere in pratica il Vangelo". Una strada, insomma, da percorrere assieme e facendo affidamento su tutta l'esperienza maturata negli incarichi precedenti. "Sono diventato prete nel 1999 - ricorda - Quindi, per 7 anni sono stato alla Bareggio e, successivamente, 9 anni a Rescaldina. Ancora, 6 anni a Lainate e, adesso, eccomi a Turbigo, Nosate, Robecchetto e Malvaglio, pronto a cominciare questa nuova esperienza con gli altri sacerdoti che sono qui e con i molti fedeli e cittadini".

DON CARLO: "TANTA GENTE GENEROSA E DESIDEROSA DI CAMMINARE INSIEME"



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro