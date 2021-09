"Cuore e passione per Turbigo": le due parole chiave per l'assessore uscente e, oggi, candidato sindaco Fabrizio Allevi. Presentata alla cittadinanza la lista.

"Cuore e passione": le due parole che, alla fine, ha ripetuto in più momenti durante la presentazione alla cittadinanza della sua lista (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e civica 'Insieme per Turbigo'). E, poi, ovviamente continuità, sia con il lavoro fatto in questi anni, sia per quanto riguarda una buona parte dello stesso gruppo. Tre punti cardine, insomma, per il candidato sindaco Fabrizio Allevi (assessore uscente dell'attuale squadra di governo turbighese) e per coloro che si presenteranno al suo fianco nella tornata elettorale del 3 e 4 ottobre prossimi. "L'impegno e il sacrificio messi in campo in Amministrazione comunale - ha detto - mi hanno permesso di maturare l'esperienza che oggi mi dà la consapevolezza di fare un passo così importante, ossia candidarmi, appunto, come primo cittadino. Tutti assieme, allora, lavoreremo per continuare ad essere una comunità viva, attenta al prossimo e sempre presente nelle situazioni di difficoltà. Gli uni con gli altri andremo avanti a fare molto, grazie all'intraprendenza dimostrata nel tempo e che ci ha portati a raggiungere risultati importanti, quali, ad esempio, la realizzazione del centro sportivo, progetto fondamentale che proietta il paese in un futuro dove si mette al centro il benessere delle persone". La gente, dunque, che dovrà andare di pari passo con ciò che sta attorno. "Le bellezze di Turbigo, per meglio capirci - conclude - E sono davvero tante. Da queste abbiamo preso e prenderemo l'energia, l'entusiasmo e la fierezza per proseguire il percorso. In continuità con l'Amministrazione guidata da Christian Garavaglia, adesso ho l'onore di presentare una lista rinnovata e composta da donne e uomini turbighesi, capaci, volenterosi e competenti. Cuore e passione, dunque, le parole chiave per ciascuno di noi".

LA LISTA

FRATELLI D'ITALIA, LEGA, FORZA ITALIA E INSIEME PER TURBIGO

Candidato sindaco - Fabrizio Allevi

Candidati consiglieri - Marzia Artusi, Andrea Azzolin, Dante Bolognesi, Davide Cavaiani, Alessandro Cerini, Sonia Cesarino, Stefania Ferrari, Manila Leoni, Angelica Motta, Laura Paccagnella, Francesco Pioltini, Riccardo Re.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro