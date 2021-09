I candidati 'vis à vis'

Quando si dice "metterci la faccia". E, allora, dopo avere conosciuti i candidati sindaci, quindi i nomi delle singole liste e anche alcune proposte per il presente ed il futuro, adesso è il momento di vederli uno ad uno i vari componenti dei due gruppi che il prossimo 3 e 4 ottobre si presenteranno alle urne a Turbigo. Da una parte, infatti, ecco l'assessore uscente Fabrizio Allevi con le forse di Centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia), più la civica 'Insieme per Turbigo), dall'altra, invece, Renata Cerutti, alla guida della civica 'sìAmo Turbigo'.

I CANDIDATI 'VIS A VIS'

FRATELLI D'ITALIA, LEGA, FORZA ITALIA E INSIEME PER TURBIGO

Candidato sindaco - Fabrizio Allevi

Candidati consiglieri - Marzia Artusi, Andrea Azzolin, Dante Bolognesi, Davide Cavaiani, Alessandro Cerini, Sonia Cesarino, Stefania Ferrari, Manila Leoni, Angelica Motta, Laura Paccagnella, Francesco Pioltini, Riccardo Re.



SIAMO TURBIGO

Candidato sindaco - Renata Cerutti

Candidati consiglieri - Alessandro Biolchi, Antonella Bonetti, Claudio Spreafico, Dario Cavalli, Dario Giussani, Domenico Vitalone, Francesco Gritta, Giuseppe Siano, Ilaria De Marchi, Rocco Liguori, Rosella Braga, Valentina Cardinali.



Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro