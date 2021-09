Sul piatto ci sono 75 mila euro. In vista il rinforzo e la riqualificazione delle strutture scolastiche e abitative cittadine a Busto Garolfo.

Sul piatto ci sono 75 mila euro. In vista il rinforzo e la riqualificazione delle strutture scolastiche e abitative cittadine. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo ha deciso di prendere per mano il discorso del potenziamento della sicurezza di alcune realtà didattiche. Tutto questo, si legge nella delibera, "Rilevata la necessità di procedere alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle scuole ed efficientamento energetico degli stabili di proprietà comunale adibiti ad alloggi di edilizia residenziale pubblica". Per la scuola secondaria 'Caccia' sono state messe in pista opere da fabbro e di tinteggiatura, 16.550 euro nel primo caso e 10.753,18 nel secondo. L'efficientamento energetico per l'illuminazione degli uffici comunali "peserà" sul computo degli interventi per 16.773 euro. Ammonta, invece, a 21.726 euro l'efficientamento energetico a cui l'Amministrazione del sindaco Susanna Biondi intende sottoporre gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con i costi accessori legati a sicurezza, progettazione ed espletamento della gara l'importo totale viene ad assumere appunto la valenza di 75 mila euro.

