Gritta vice di Cerutti

L'ha annunciato la stessa candidata sindaca Renata Cerutti in occasione della presentazione della lista 'sìAmo Turbigo'. Francesco Gritta possibile vicesindaco.

L'ha annunciato in occasione della presentazione alla cittadinanza della lista che la vede alla guida. E' stata, infatti, la candidata sindaca Renata Cerutti di 'sìAmo Turbigo' a dare la conferma che, qualora dovessero essere eletti al governo turbighese, sarà Francesco Gritta il suo possibile vice. "Una serata che terrò per sempre con me: ho respirato la voglia di mettersi in gioco, al di fuori delle solite etichette - ha commentato lo stesso Gritta - Ho visto tanti volti amici, con gli occhi fiduciosi di poter voltare pagina a Turbigo. Grazie a 'sìAmo Turbigo' e a tutte le persone che ci hanno aiutato e ci aiuteranno. Stiamo facendo qualcosa di nuovo per il paese. E grazie per la fiducia che riponete in me. Farò di tutto per essere all'altezza di questa nuova sfida: essere il degno vice della nostra candidata Renata Cerutti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro