Il programma del Lirico

Teatro Lirico di Magenta: 4 straordinari eventi tra musica e teatro che si terranno tra settembre e novembre in una collocazione autunnale ‘inedita’.

Il Sindaco Chiara Calati ha annunciato oggi il Cartellone del Teatro Lirico 2021, 4 straordinari eventi tra musica e teatro che si terranno tra settembre e novembre in una collocazione autunnale ‘inedita’ e frutto come sempre della valida collaborazione e partnership con Teatro dei Navigli e Totem – La Tribù delle Arti.

“Dopo lunghi e difficili periodi di sospensione a causa dell’emergenza epidemiologica, siamo riusciti- lo scorso giugno- a recuperare tutti gli spettacoli più volte rinviati del Cartellone 2020 del Teatro Lirico per le Stagioni Teatrale e Musicale e a presentare una speciale stagione teatrale all’aperto e gratuita per il mese di luglio”, spiega il Sindaco che ha la delega alla Cultura. “Sono orgogliosa oggi – prosegue - di poter presentare il Cartellone d’Autunno del Teatro Lirico con 4 appuntamenti, due per la Stagione Teatrale e due per la Stagione Musicale. Una collocazione inedita nei mesi autunnali tra fine settembre e fine novembre, quando normalmente le stagioni si svolgono tra gennaio e giugno. E’ il nostro modo di ripartire, di progettare e offrire, pur con le dovute cautele, proposte artistiche di altissimo livello con attori e musicisti straordinari e prodotti culturali di elevata caratura che sono sicura piaceranno al pubblico e saranno in grado di confermare il nostro Teatro Lirico come uno dei più prestigiosi e dinamici dell'intero territorio e nell'hinterland milanese. Il Cartellone è organizzato nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione del contagio da Covid-19 e per accedere agli spettacoli al Teatro Lirico sarà obbligatorio possedere ed esibire il green pass. Per l’autunno le proposte al Lirico non si fermano qui: stiamo lavorando all’organizzazione della 23ma edizione del Magenta Jazz Festival, collocato come sempre nel mese di novembre e che lo scorso anno era stato annullato per la chiusura dei teatri. Infine, sabato 18 settembre alle 16.30 sarà recuperato l’ultimo spettacolo della Stagione per le Famiglie 2020 ‘Ouverture des saponettes’. Ringrazio come sempre i partner dell’Amministrazione comunale per le Stagioni del Teatro Lirico, Teatro dei Navigli e Totem – La Tribù delle Arti, e con loro Maxentia Big Band e Dedalus che, nonostante il pesante impatto economico che la pandemia ha avuto anche nel settore della cultura, hanno continuato e continuano con grande passione e professionalità a lavorare con noi e a proporre idee e contenuti di altissimo valore culturale”.

“Vi aspettiamo numerosi- commenta Luca Cairati per l’associazione culturale Teatro dei Navigli- martedì 21 settembre alle ore 21, quando le porte del Teatro Lirico si apriranno al pubblico per presentare “Il malato immaginario”, una nuovissima produzione firmata Compagnia Molière con protagonista Emilio Solfrizzi. Lo spettacolo riprende il testo originario del celebre drammaturgo francese Molière, qui adattato da Guglielmo Ferro, che ne è anche il regista. La trama è nota: l’ipocondriaco Argante si rifugia nella malattia immaginaria per paura di affrontare le sfide che la vita pone innanzi a ognuno di noi. Una comicità che arriva a sfiorare il teatro dell’assurdo. Con Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Alteri, Cristiano Dessi, Pietro Casella, Cecilia D’Amico e Rosario Coppolino. A questa rappresentazione seguirà poi venerdì 29 ottobre, sempre alle ore 21, “Dante e le donne”, una nuova produzione firmata Centro Teatro dei Navigli, presentata e accolta con grande successo lo scorso giugno a Cassinetta di Lugagnano. Lo spettacolo restituisce un affresco poetico e onirico dell’opera dantesca “La Divina Commedia”, attraverso alcune delle figure femminili che ne popolano l’universo. Durante lo spettacolo si alternano prosa e scene danzate che danno vita a uno spettacolo dinamico e coinvolgente, durante il quale lo spettatore compie un viaggio tra magia, amore, dolore e pietà. In scena i ballerini Annachiara Corti e Giulio Galimberti, insieme agli attori Valerio Ameli, Giulia Mezzatesta, Simona Lisco e Alessia Pellegrino. Il violinista Kirill Vishnyakov farà sognare il pubblico con un pezzo di musica dal vivo per coronare il tutto”.

“Il primo appuntamento di questa edizione autunnale della stagione musicale al Teatro Lirico è fissato per sabato 25 settembre con la ‘Serata Cajkovskij’, dice Antonella Piras, presidente di Totem. “Per questo concerto sinfonico dedicato al grande compositore russo avremo il privilegio di ospitare il leggendario violinista Ilya Grubert con il celeberrimo ‘Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 35’. Sul nostro palco l’Orchestra Vivaldi, composta da circa 50 elementi diretti dal maestro Lorenzo Passerini. Il secondo appuntamento è per il 27 novembre con la serata ‘Disney Symphony World’. L’Orchestra Città di Magenta diretta dal maestro Andrea Raffanini proporrà le soundtrack dei più noti cartoni animati di Walt Disney. I brani conosciutissimi e amati da grandi e piccini sono appositamente arrangiati in versione sinfonica da Matteo Del Soldà. La serata vedrà la partecipazione delle Big Bubbles Acoustic Duo, apprezzatissimo duo vocale magentino composto da Arianna Meda e Lucia Noemi Montagna. Due grandi differenti proposte musicali che hanno in comune l’ambizione di riportare la grande musica dal vivo in teatro e di ripartire con energia e positività”.

Per i 4 appuntamenti del Cartellone d’Autunno è prevista la vendita di soli biglietti che potranno essere acquistati a partire da domani, giovedì 9 settembre, con le seguenti modalità:

Teatro Lirico di Magenta, via Cavallari 2 – martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 , sabato dalle ore 10 alle 12. Tel. 02 97003255, www.teatroliricomagenta.it – www.comune.magenta.mi.it

Ufficio Teatro dei Navigli, ex Convento dell’Annunciata – Abbiategrasso, Via Pontida

Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19

Tel 348 0136683 / 345 6711773 – info [at] teatrodeinavigli [dot] com – www.teatrodeinavigli.com

Per il recupero dello spettacolo Ouverture des saponettes della Stagione Teatrale per le Famiglie 2020 è possibile contattare: info [at] dedalusteatro [dot] it oppure 348/2436889

Per l’accesso agli spettacoli al Teatro Lirico è obbligatorio possedere ed esibire il green pass.

Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione del contagio da Covid-19 e secondo il protocollo di sicurezza attivo per il Teatro Lirico.

PROGRAMMA COMPLETO

Stagione d’Autunno 2021

Teatro Lirico Magenta

Stagione Teatrale

21 settembre 2021 ore 21

IL MALATO IMMAGINARIO

con Emilio Solfrizzi

di Molière

Adattamento e regia Guglielmo Ferro

con Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Pietro Casella, Cecilia D'Amico e con Rosario Coppolino

costumi Santuzza Calì, scenografie Fabiana Di Marco, musiche Massimiliano Pace

produzione Compagnia Molière, La Contrada Teatro Stabile di Trieste

29 ottobre ore 21

DANTE E LE DONNE

scritto e diretto da Luca Cairati

coreografie Anna Kolesarova

con Valerio Ameli, Alessia Pellegrino, Simona Lisco, Giulia Mezzatesta

Musica dal vivo Kyrill Vishnyakov ballerini Annachiara Corti e Giulio Galimberti

produzione Centro Teatro dei Navigli

Costumi Mirella Salvischiani

Prezzi biglietti teatro: platea 16 euro - galleria 14 euro - ridotto (giovani under 26 anni) 10 euro

Stagione Musicale

sabato 25 settembre ore 21

SERATA CAJKOVSKIJ

Concerto Sinfonico

Orchestra Antonio Vivaldi

Pëtr Il'ič Čajkovskij (1840-1893)

Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 35

Sinfonia n. 6 in si minore, op. 74 "Patetica"

Amleto overture-fantasia op. 67

Violino Ilya Grubert

Direttore, Lorenzo Passerini

sabato 27 novembre ore 21

DISNEY SYMPHONY WORLD

Concerto Sinfonico

Orchestra Città di Magenta

Da Fantasia al Re Leone le canzoni dei film Disney più amati in una indimenticabile versione sinfonica

Big Bubbles Acoustic Duo

Direttore Andrea Raffanini

Arrangiamenti orchestrali di Matteo Del Soldà

Prezzi biglietti musica: platea 18 euro - galleria 12 euro - ridotto (giovani under 26 anni) 10 euro

