Conclusi i lavori attorno alle scuole

Con la sistemazione del viale di accesso alla primaria Mazzini si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza della viabilità pedonale che interessano alcuni istituti scolastici di Legnano. Conclusi gli interventi nel giardino di piazza Trento e Trieste.

Con la sistemazione del viale di accesso alla primaria Mazzini si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza della viabilità pedonale che interessano alcuni istituti scolastici di Legnano. È di giorni scorsi, infatti, la conclusione dell’intervento nel giardino di piazza Trento e Trieste, che ha ristretto il viale di accesso alla scuola e ampliato l’aiuola a lato, e che consentirà lunedì agli alunni del plesso di accedere in sicurezza all’istituto. I lavori nel giardino continueranno nelle prossime settimane per la sua riqualificazione inclusiva; non ci sarà, naturalmente, movimentazione di mezzi nei momenti di ingresso e uscita degli alunni. Entro ottobre i lavori saranno conclusi. Sempre venerdì è terminata l’asfaltatura di viale Gorizia nel tratto di fronte al liceo Galilei, intervento che si salda alla riqualificazione dei marciapiedi effettuata nelle ultime due settimane. Ripristinato nei giorni scorsi un altro marciapiede a servizio della popolazione scolastica delle primarie De Amicis, quello di via Ratti, toccato da diverso tempo dagli interventi alla rete elettrica a cura di E-Distribuzione. Sempre in questi giorni si sono conclusi i lavori di sistemazione del marciapiede di fronte alle scuole Rodari e la realizzazione del vicino attraversamento pedonale in via Delle Rose. "Ce l’abbiamo fatta a terminare per tempo i lavori necessari intorno alle scuole per la prima campanella – commenta il sindaco Lorenzo Radice - Non nascondo il fatto che avremmo voluto concluderli prima, ma quest’anno, con la ripresa generalizzata dei lavori alle strade e la difficoltà nel reperimento del materiale incontrata da molte aziende del settore, i tempi si sono allungati. Erano interventi che, per ragioni, diverse non erano stati realizzati negli anni precedenti e che per noi era indispensabile portare a compimento per i tanti bambini e ragazzi che lunedì tornano sui banchi e per dare un segno forte di cambiamento nella manutenzione di questa parte così importante del patrimonio comunale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro