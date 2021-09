In tre per la poltrona di sindaco

Nel 2016 erano quattro, ora saranno tre. Il numero di candidati e liste in gara per il rinnovo delle rappresentanze istituzionali di Castellanza.

Nel 2016 erano quattro, ora saranno tre. Il numero di candidati e liste in gara per il rinnovo delle rappresentanze istituzionali, e in primo luogo del sindaco, sotto il cielo di Castellanza rispetto a cinque anni fa si è assottigliato. A contendersi la poltrona principale di Palazzo Brambilla saranno Mirella Cerini (Partecipiamo Mirella Cerini sindaco), Angelo Soragni (Centrodestra unito per Castellanza) e Alexandre Citati (Castellanza in Movimento, espressione dei Cinquestelle). Vediamo quali saranno i candidati alla carica di consigliere comunale scelti dalle tre liste in gara.

LE LISTE

PARTECIPIAMO MIRELLA CERINI SINDACO

Candidato sindaco: Mirella Cerini.

Candidati consiglieri: Alessio Redaelli, Alberto Dell'Acqua, Annamaria Colombo, Claudio Merati, Fabia Buzzi, Gianni Bettoni, Giuliano Vialetto, Cristina Borroni, Irene Caldiroli, Gigi Croci, Luigi Maggioni, Marco Butti, Maria Luisa Giani, Mario Pariani, Monica Scazzosi, Davide Tarlazzi.

CENTRODESTRA UNITO PER CASTELLANZA

Candidato sindaco: Angelo Soragni.

Candidati consiglieri: Carolina Accatino, Elio Ambrosi, Romeo Caputo, Domenique Caso, Fabrizio Cerana, Paolo Colombo, Antonino Di Dato, Ferruccio Ferro, Vittorio Thomas Guerini, Ernestino Marco Lonati, Giovanni Manelli, Matteo Mazzucco, Raffaella Radaelli, Nicoletta Veronelli, Delfina Vignati, Antonella Zucchelli.

CASTELLANZA IN MOVIMENTO

Candidato sindaco: Alexandre Citati.

Candidati consiglieri: Mattia Carlo Parrino, Valerie Berricchillo, Matteo Fumagalli, Thomas Moschen, Monica Giudici, Ennio Fano, Danilo Garofalo, Antonio Dolce, Giuseppe Montagano, Giovanni Berardi, Chiara Pezzuto.

