Fontana alla LIUC

Attilio Fontana, Governatore della Regione Lombardia, è intervenuto mercoledì 10 maggio 2023, alla LIUC – Università Cattaneo nell’ambito dell’evento di apertura del RYLA, programma per universitari e neolaureati promosso dal Distretto Rotary 2042. Tema di questa edizione ‘Imagine our future’.

A fianco del Governatore Fontana anche il Rettore della LIUC Federico Visconti, il Presidente Riccardo Comerio e il Governatore del Distretto Rotary 2042 Davide Gallasso.

Nel corso della mattinata, il prof. Alberto Malatesta, Ordinario di Diritto Internazionale della LIUC, ha presentato la convenzione sottoscritta da LIUC e dal Distretto Rotary 2042. Con lui, Nicole Rita Napoli, laureata LIUC che in virtù della convenzione ha effettuato uno stage a Bruxelles negli uffici di Regione Lombardia presso le istituzioni europee. Stage che è poi sfociato in una vera e propria assunzione.

