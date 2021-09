Ecco la casetta dell'acqua

Tanto attesa, finalmente a disposizione dei cittadini. Sabato 11 settembre alle 11 la nuova casetta dell'acqua di Bareggio diventerà realtà. Il nuovo polo di approvigionamento idrico a disposizione dei cittadini è stato installato in piazza San Sebastiano. i cittadini avranno così la possibilità di rifornirsi di acqua frizzante e naturale a due passi da casa. La realizzazione è stata resa possibile da una collaborazione tra Comune, Cap Holding e Città Metropolitana di Milano.

