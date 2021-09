Cala il sipario sul 'Varese Estense Festival'

Il Varese Estense Festival rinvia il doppio spettacolo in programma sabato 11 settembre e domenica 12 settembre al Cinema Teatro Nuovo di Varese. Cala il sipario sull'iniziativa.

Il Varese Estense Festival rinvia il doppio spettacolo in programma sabato 11 settembre e domenica 12 settembre al Cinema Teatro Nuovo di Varese. Viste le incerte condizioni determinate dal perdurare dell’emergenza sanitaria, l’organizzazione ha preferito sospendere l’esecuzione dell’opera 'L’elisir d’amore' di Donizetti, nuova produzione di InOpera Studio, in attesa di definire una nuova data. Cala così il sipario sulla quarta edizione del Festival varesino che, organizzato da Officine Teatrali Red Carpet e Giorni Dispari Teatro, con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, il sostegno di Comune di Varese, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Camera di Commercio di Varese, ha animato i giardini estensi dal 25 giugno al 12 luglio con undici appuntamenti tra opera, prosa, musica classica e leggera, presentazione di libri e proiezione di film. "È stata un’edizione particolarmente ricca, non però esente da problemi, che ha richiamato oltre un migliaio di spettatori", osserva la direttrice artistica del Festival, Serena Nardi. "Tra loro anche Fabio Vacchi, compositore di calibro internazionale e tra gli autori contemporanei maggiormente eseguiti, che ha assistito all’esecuzione de Le Nozze di Figaro di Mozart. Nel suo commento, affidato a una lettera, ha parlato di “una serata eccezionale” perché “erano tanti, troppi decenni che non si faceva opera a Varese per un pubblico folto e partecipe dove i giovani erano una fetta consistente che ha avuto la possibilità di cogliere aspetti delle Nozze di Figaro davvero divertenti, profondi e innovativi”. Facciamo quindi nostre le parole del maestro Vacchi che, plaudendo all’iniziativa, afferma che “da una scelta come quella di riportare l'opera in una città attiva e colta, si può ricostruire un’Italia e un’Europa cui il Covid abbia insegnato l'importanza dell’arte, dello spettacolo, dello stare insieme riflettendo e divertendosi”. Ed è proprio quello che ci proponiamo di fare anche il prossimo anno con la quinta edizione del Varese Estense Festival".

