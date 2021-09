Allevi: da assessore a candidato

Quasi 20 anni di esperienza amministrativa a Turbigo e, oggi, candidato sindaco con il Centrodestra. Fabrizio Allevi: l'assessore 'in corsa' alle prossime elezioni.

Quasi 20 anni di esperienza amministrativa, prima presidente del consiglio comunale, poi assessore, fino alla decisione di scendere di nuovo in campo, ma stavolta come guida e punto di riferimento del gruppo. Fabrizio Allevi, insomma, è pronto a correre anche in questa tornata elettorale e lo farà, appunto, da candidato sindaco della lista che vede al suo interno Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e la civica 'Insieme per Turbigo'. “La candidatura nasce dall’incontro con il gruppo storico, che ci sostiene ormai da tempo, e dalla mia disponibilità a mettere sul tavolo l’esperienza maturata in molti anni di governo - spiega lo stesso Allevi - Da qui, pertanto, la scelta che è ricaduta, appunto, su di me. E da qui, soprattutto, che siamo ripartiti per creare la squadra. Si tratta di una realtà che, ovviamente, ha un legame con il passato, nell’ottica della continuità con il lavoro svolto dall’Amministrazione guidata da Christian Garavaglia, e, in parallelo, si apre al futuro con forze fresche. Due fattori che riteniamo fondamentali, per portare avanti le varie proposte. Una su tutte, l’inaugurazione del nuovo centro sportivo che non è soltanto una palestra, bensì un insieme di attività e servizi per piccoli e grandi”.

LA LISTA

Marzia Artusi, Andrea Azzolin, Dante Bolognesi, Davide Cavaiani, Alessandro Cerini, Sonia Cesarino, Stefania Ferrari, Manila Leoni, Angelica Motta, Laura Paccagnella, Francesco Pioltini, Riccardo Re.

