Le tre liste di Dairago

Tre contendenti, come le scorse elezioni. Paola Rolfi (Civica Dairago, sindaco uscente), Federico Olgiati (Scelgo Dairago) e Milvia Borin (UniAmo Dairago). Da loro emergerà il nome del primo cittadino che governerà sulla poltrona principale del Municipio di via Damiano Chiesa per i prossimi cinque anni. Ma vediamo nel dettaglio le liste di coloro che li affiancheranno.

LE LISTE

CIVICA DAIRAGO - Nicolò Gatti, Alice Agazzi, Rita Marchetto, Luca Taleo, Maria Teresa Giambartolomei, Emanuele Brumana, Giovanni Colombo, Ilaria Cervellino, Laura Olgiati, Anna Elisa Frattolillo, Giovanni Luigi Caccia, Lorenzo Clementi.

SCELGO DAIRAGO - Federico Dal Cin, Eleonora Provasi, Daniela Paganini, Francesco Maria Grillo, Claudio Pietro Terreni, Giorgio Barlocco, Roberta Ghislotti, Riccardo Fumagalli, Valeria Olgiati, Matteo Oliva.

UNIAMO DAIRAGO - Francesca Rinni, Sergio Lascala, Alessandro Loro, Alfredo Ferrara, Manuela Bellegotti, Paolo Simeone, Massimiliano Rampazzo, Ivana Introini, Antonella Benatelli, Pietro Giorgi, Calogero Celona, Stefano Callà.

