'Scelgo Dairago': Olgiati in ANCI

Federico Olgiati, capogruppo della lista civica 'Scelgo Dairago', nominato membro del Dipartimento Territorio, Urbanistica e Lavori Pubblici di ANCI Lombardia, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. "Si tratta di un riconoscimento importante per il nostro

rappresentante, che avrà l’opportunità di portare la voce del nostro territorio

all’interno di un contesto strategico regionale - scrivono dal gruppo - Grazie al suo impegno e alla sua esperienza nelle tematiche territoriali, Federico potrà offrire un contributo concreto alle politiche locali, affrontando questioni fondamentali per lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità, dalla gestione urbanistica alla pianificazione dei lavori pubblici. Siamo certi che saprà rappresentare gli interessi della nostra comunità con impegno, valorizzando le peculiarità e le esigenze del nostro territorio. 'Scelgo Dairago' si congratula con Federico per questo traguardo, augurandogli buon lavoro nelle sfide future che lo attendono in ANCI Lombardia".

