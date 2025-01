A Dairago si tirano le somme

Il sindaco di Dairago Paola Rolfi saluta con soddisfazione il bilancio previsionale della sua giunta approvato di recente. La sua prima sottolineatura concerne la conferma dell'addizionale comunale Irpef allo 0,8 per cento e quella dell'Imu.

La sua soddisfazione scorre su cifre precise. Il sindaco di Dairago Paola Rolfi saluta con soddisfazione il bilancio previsionale della sua giunta approvato di recente. La sua prima sottolineatura concerne la conferma dell'addizionale comunale Irpef allo 0,8 per cento e quella dell'Imu. Si aggiungono a questo gli oneri di urbanizzazione pari a 165 mila Euro e gli investimenti di pari importo in conto capitale per opere pubbliche, dalle manutenzioni straordinarie delle scuole per 62.400 Euro agli interventi sulla viabilità per 40.400, dal'attenzione agli alloggi di edilizia economica popolare per 15 mila all'abbattimento delle barriere architettoniche per 14.500. Tra le voci del piano triennale delle opere pubbliche, la prima cittadina del municipio di via Damiano Chiesa cita l'affidamento della concessione di vent'anni del servizio di lluminazione pubblica per 3 milioni e 800 mila Euro e i lavori di efficientamento dell'asilo nido suor Chiara Tribolo per 665 mila. In aggiunta, il comune potrà contare su due nuovi profili professionali ovvero un nuovo istruttore tecnico e un quarto vigile per la Polizia Locale.

