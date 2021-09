Sabato: più azzurro di così...

Se dovessimo scegliere il giorno perfetto, beh questo sarebbe certamente il 4 settembre 2021. Un sabato che più ‘azzurro’ di così non si puó.

Se dovessimo scegliere il giorno perfetto, beh questo sarebbe certamente il 4 settembre 2021. Un sabato che più ‘azzurro’ di così non si puó. Italiano, anzi italianissimo, ma anche bestiale, unico, magico, da rimanere per sempre stampato nella nostra memoria. Da una parte, infatti, ecco la mitica e storica tripletta nella finale dei 100 metri femminile alle Paralimpiadi di Tokyo con Ambra Sabatini (oro), Martina Caironi (argento) e Monica Graziana Contrafatto (bronzo), dall’altra anche il trionfo agli Europei della Nazionale femminile di pallavolo. Lá davanti e sopra a tutti e a tutto. La forza e la grinta che si mischiano con le emozioni, imense, eccezionali, uniche. L’Italia che domina e dimostra, per l’ennesima volta, di cosa siamo capaci, mentre il tricolore sventola alto in questa estate da incorniciare.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro