'World Tai Chi Day' alla Versus

Dal 1999 ogni ultimo sabato di aprile in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale del Tai Chi Chuan, antico stile delle arti marziali cinesi conosciuto oggi soprattutto come pratica salutistica. È un’armonia di gesti fluidi, lenti, ampi dai quali deriva una sensazione di benessere e di rilassamento. Serve inoltre a stimolare la circolazione, regola la funzionalità degli organi interni, combatte lo stress e scioglie le contratture. Per l’occasione Legnano la Versus organizza un incontro col Maestro sesto chieh Camillo Corvi, medaglia d’oro nella Coppa del Mondo 2009. Lui ed i suoi allievi dalle 9.00 alle 12.00 nella palestra di Via Giusti 1, dove ogni settimana svolgono le loro lezioni, terranno dimostrazioni e lezioni di prova aperte a tutti.

Nel pomeriggio poi il Maestro Corvi si sposterà alla Fabbrica del Vapore di Milano dove parteciperà, con altri maestri di fama internazionale, alla ventiseiesima edizione del Tai Chi Festival. Per maggiori informazioni si può contattare il 331/4915635 o scrivere a HYPERLINK "mailto:camillo60corvi [at] gmail [dot] com"camillo60corvi [at] gmail [dot] com.

