La soluzione del problema è vicina. Il sindaco di Dairago Paola Rolfi ha annunciato in una nota che nell'immediato futuro saranno realizzati i lavori per la sostituzione della copertura del campo da tennis 2 gravemente danneggiata il 24 luglio 2023 da un violento temporale. "Negli incontri intercorsi ad agosto, dicembre e il 15 marzo - ha spiegato la prima cittadina del Municipio di via Damiano Chiesa - l'Amministrazione comunale ha sempre ribadito al Tennis Club Dairago l'intenzione di sostituire la copertura una volta ottenuto il riconoscimento dei danni da parte dell'assicurazione". Il riconoscimento è pervenuto e questo permetterà all'Amministrazione di approvare il finanziamento per sostituire la copertura danneggiata. "Personalmente - dice Rolfi non rinunciando a togliersi qualche sassolino dalla scarpa - sono rammaricata nel leggere che negli ultimi anni non c'è stato un supporto adeguato dall'amministrazione comunale, e ritengo ciò ingeneroso, dalla sottoscrizione della convenzione in essere, nel 2011, l'Amministrazione da me guidata è stata quella che ha sostenuto il maggior investimento per i campi da tennis, ovvero circa 40 mila Euro per la sostituzione della copertura del campo numero 1". Adesso, però, tutto è pronto per fare ritornare la copertura del campo numero due alla normalità.

