'Green pass'... andiamo in farmacia. Tante le persone che si recano nelle diverse realtà del territorio per stamparlo. Siamo stati alla 'Farmacia Gaiera' di Castano.

'Green pass'... andiamo in farmacia. Già, perché da quando è entrata in vigore la certificazione verde, ma, più in generale, anche da prima, sono davvero tante le persone che si stanno recando, appunto, nelle diverse attività del nostro territorio per farsela stampare. "Non pensavamo che la richiesta fosse così alta, tenendo conto del fatto che si può scaricare direttamente dal telefono cellulare oppure dal computer di casa - spiega il dottor Stefano Gaiera, della 'Farmacia Gaiera' di Castano - E le motivazioni sono differenti: ci sono, ad esempio, gli anziani che lo fanno per non disturbare i figli, i nipoti o un parente, ancora per alcuni è una questione di comodità (dovendo, infatti, venire per altri medicinali, già che sono qui...) e via dicendo". Molta, insomma, la gente che usufruisce di questa opportunità. "A luglio abbiamo avuro un vero e proprio boom - continua - mentre ad agosto i numeri sono calati, pur rimanendo, comunque, significativi. Sulla tipologia di persone, in modo particolare sono quei cittadini avanti con l'età, però pure i giovani che ci hanno spiegato di preferirlo in formato cartaceo, così da averlo subito a disposizione, senza doverlo cercare sul telefono, quando devono recarsi in qualche posto". Un ulteriore servizio, pertanto, che le farmacie, in prima linea ormai da più di un anno in questa emergenza Covid, stanno portando avanti. "La procedura di per sè richiede alcuni minuti - conclude il dottor Gaiera - La problematica è che il computer adibito a questo compito può essere solo uno e per ora non è possibile portare il sistema anche agli altri dispositivi in rete, quindi capita, purtroppo, di avere, nelle stesso momento, gente in coda, con i tempi di attesa che, inevitabilmente, aumentano".

