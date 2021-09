Il 5 settembre, prima domenica del mese, ecco 'Malghe Aperte', l’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Agricoltura di Regione Lombardia e organizzata da ERSAF con i Consorzi di tutela dei formaggi DOP.

Il 5 settembre, prima domenica del mese, ecco 'Malghe Aperte', l’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Agricoltura di Regione Lombardia e organizzata da ERSAF con i Consorzi di tutela dei formaggi DOP, nell’ambito di un più ampio piano per lo sviluppo del sistema regionale degli alpeggi. Durante questa giornata, gli alpeggiatori lombardi accoglieranno i visitatori nelle malghe per far conoscere il loro affascinante, ma “duro” ed impegnativo lavoro e con il supporto dei tecnici dei consorzi di tutela, mostreranno ai turisti come vengono prodotte le eccellenze casearie, che potranno anche essere degustate in abbinamento con i vini di Lombardia. Alpeggi e malghe sono punti di riferimento imperdibili per gli appassionati di montagna vieni a scoprire questi luoghi di relax ed avventura immersi nella natura e visita il sito di ERSAF per scoprire quali sono le malghe coinvolte.

