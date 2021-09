Ufficio di prossimità anche a Castano

Ufficio di prossimità: c'è anche Castano. "Come Comune abbiamo partecipato, infatti, alla manifestazione di interesse promossa da Regione Lombardia - scrive il sindaco".

Ufficio di prossimità: c'è anche Castano. "Come Comune abbiamo partecipato, infatti, alla manifestazione di interesse promossa da Regione Lombardia e ce l’abbiamo fatta - scrive il sindaco Giuseppe Pignatiello - Saremo pure noi punto di riferimento per il territorio e per tutti i suoi cittadini". Ma, nello specifico, cosa si propone il progetto 'Uffici di Prossimità'? Innanzitutto, vuole creare una nuova prospettiva verso la giustizia di prossimità; quindi, spazio alla promozione di un 'servizio-giustizia' più vicino al cittadino e alle fasce deboli e offrire servizi omogenei di orientamento e informazione in materia di volontaria giurisdizione e di accesso al processo civile telematico. "Sempre più nel dettaglio - continua il primo cittadino - le persone potranno ricevere informazioni e consulenza sugli istituti di protezione giuridica, inviare e/o ricevere atti telematici a/dagli uffici giudiziari del territorio, in modo da annullare le difficoltà e i tempi di spostamento e offrire momenti di orientamento e informazione coordinati tra tutte le componenti interessate dalle reti di tutela delle fasce più deboli. È per noi un onore ed un piacere poter promuovere una tale opportunità".

