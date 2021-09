Camp 'bolla' di pallavolo

L'iniziativa promossa dalla DST Volley '89 Turbigo. Una settimana full immersion e h24 per i ragazzi, tra attività sportive, giochi e momenti ricreativi e di crescita.

Misurazione della febbre, tamponi a tutti e, poi, si può entrare in quella che, in tempo di pandemia ed emergenza Covid, è una vera e propria 'bolla'. O per essere più precisi una 'bolla' di pallavolo. Già, perché proprio in questi giorni la DST Volley '89 di Turbigo sta promuovendo nei locali della scuola Elementare un camp h24. "L'abbiamo ribattezzata DST Volley Academy 2021 - spiegano gli organazzatori - e, nello specifico consiste in una full immersion di una settimana, durante la quale i ragazzi hanno modo di cimentarsi nell'attività sportiva, ma, contemporaneamente, nei momenti di pausa, anche di svolgere i compiti oppure vari giochi ricreativi o ancora leggere". Sette giorni, alla fine, per stare insieme, rimanendo sempre all'interno del plesso scolastico. "I partecipanti sono entrati domenica scorsa e usciranno sabato - proseguono - Prima del loro ingresso, quindi, ognuno, così come i dirigenti che si alternano sul posto e gli allenatori, sono stati sottoposti al tampone e, una volta fatto ciò e risultati negativi, hanno potuto accedere al camp. Un'iniziativa che nasce per cercare di ridare ai giovani almeno una parte del tempo che, purtroppo, nei due anni appena passati, hanno perso. Non dimentichiamoci, infatti, che proprio loro sono stati tra i più penalizzati dalle limitazioni e restrizioni dovute al Coronavirus (costretti a interagire con gli amici solo tramite social, videochiamate, messaggi, ecc...), pertanto si è deciso di creare un appuntamento che li riportasse a ritrovarsi gli uni affianco agli altri, in presenza".

DST VOLLEY '89 TURBIGO... EFFETTO 'BOLLA'



