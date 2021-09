Un confronto pubblico con l'altro candidato: lo chiede Renata Cerutti, della lista civica 'SìAmo Turbigo', in vista delle prossime elezioni comunali.

Un confronto pubblico: lo chiede Renata Cerutti, candidata sindaco della lista civica 'SìAmo Turbigo', in vista delle prossime elezioni comunali. "Sarebbe un momento importante di confronto con l'altro candidato, attualmente, in corsa, della squadra di governo uscente - dice - L'occasione per far conoscere alla cittadinanza alcuni dei principali punti dei programmi e, soprattutto, dar modo ai turbighesi di entrare ancor più nello specifico di quanto i singoli gruppi vogliono fare. Ma, allo stesso tempo, è un'opportunità per un 'faccia a faccia' su significative tematiche che hanno riguardato il paese in questi anni. Attendiamo di capire quali sarà la risposta dall'altra parte, sperando che sia positiva in tale senso".

