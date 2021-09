Intervento a Milano

I Vigili del Fuoco di Inveruno, anche per l'incendio al grattacielo di via Antonini a Milano, hanno risposto presente: sia per le operazioni di spegnimento che per riportare i beni salvati ai proprietari.

Un grandissimo rogo, rapidissimo, fortuamentamente senza danni alle persone. L'incendio che ha distrutto il grattacielo di via Antonini a Milano si è originato al 15esimo piano, forse per un cortocircuito. Si è verificato un "effetto camino": un'aria tra l'edificio e i pannelli di rivestimento del grattacielo ha fatto correre le fiamme trasformando la "Torre dei Moro" in una torcia.

Le operazioni di spegnimento sono durate oltre 24 ore, ma gli interventi di controllo e verifica molto di più. E, chiusa la prima parte, vi è ora quella di provare a verificare cosa si è salvato nei vari piani per renderli ai proprietari.

I Vigili del Fuoco di Inveruno, anche per l'incendio al grattacielo di via Antonini a Milano, hanno risposto presente: sia per le operazioni di spegnimento che per riportare i beni salvati ai proprietari. Un lavoro difficile ma fatto con la consueta passione e professionalità.

