Con il patrocinio del Comune di Legnano, ASST Ovest Milanese e ATS Milano Città Metropolitana, torna Legnano Si Muove, edizione numero 7. Genesi Uno SpA torna ad organizzare e promuovere un calendario di appuntamenti gratuiti di ginnastica al Parco Castello per i cittadini legnanesi e dei paesi limitrofi.

Per quest’anno si è pensato ad una versione settembrina della manifestazione che si rivolge in modo particolare ai soggetti inattivi, prevalentemente sedentari, che grazie alle attività che verranno proposte avranno la possibilità di mettersi in moto ed apprendere preziose nozioni sull’esercizio fisico e i relativi benefici per la salute.

L’edizione è settembrina e sarà possibile partecipare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18.00, agli appuntamenti con gli insegnanti della Palestra Safe Gym, nello splendido scenario verde della città di Legnano.

I numeri confermati in partenza

Sono già 270 le persone che si sono preiscritte alle attività e 700 quelle iscritte al servizio newsletter, a conferma di un grande interesse per le novità dell’edizione 2021, un’edizione che vede l’introduzione di novità sia a livello di corsi che di team di istruttori presenti. Una particolare attenzione al movimento e all’esercizio fisico anche nella sua valenza preventiva.

SI inizia lunedì ore 18.00 con il Pilates, attività che da anni si riconferma estremamente apprezzata dal bacino di utenza e che incontra il favore di diverse fasce d’età.

Un modo di essere, non solo un momento

I preiscritti all’iniziativa, una volta formalizzata l’iscrizione di persona, riceveranno come omaggio un contapassi brandizzato, oggetto agganciabile alla cintura o ad una tasca, che aiuta a visualizzare a prescindere dallo smartphone la propria attivazione motoria quotidiana. Il messaggio è semplice e diretto: è importante che impariamo a sentirci bene come abitudine, anche visualizzando gli obiettivi legati al numero di passi compiuti in direzione benessere.

I contapassi saranno distribuiti in ordine di registrazione, fino ad esaurimento.

Le 3 tipologie di corsi

Il fil rouge che unisce le attività sta nel connubio che fa del movimento un’ottima opportunità di cura del corpo e della mente. In particolare

1. Pilates: corso in cui la mente e il corpo cooperano all’esecuzione di movimenti precisi, fluidi e controllati per migliorare non solo la forma fisica ma anche la postura e la consapevolezza di sé.

2. Ginnastica respiratoria: allenamento basato su movimenti a corpo libero eseguiti con la corretta respirazione che prevedono momenti specifici di ginnastica diaframmatica e costale.

3. Medical fitness: lezioni finalizzate all’apprendimento degli esercizi per la tonificazione della muscolatura e riattivazione delle articolazioni con l’obiettivo di migliorare equilibrio e flessibilità.

Ricreiamo i momenti

La salute, attraverso il movimento e la socializzazione, saranno il filo conduttore di questa edizione. Dal lunedì al venerdì alle ore 18:00 verranno proposte lezioni di Pilates, ginnastica respiratoria e medical fitness: tre tipologie di lezioni tenute dagli insegnati di Safe Gym, l’innovativo format di palestra della salute operativa all’interno del Nuovo Ospedale di Legnano.

Legnano Si Muove torna per sottolineare l’importanza di fare esercizio fisico e condividerne la valenza educativa, facendo del connubio tra persone e territorio un vero punto di forza, nel rispetto delle norme di comportamento e distanziamento ormai di prassi nella convivenza tra persone.

Istruzioni per l’uso

La pre-adesione è effettuabile fin da subito dal sito www.legnanosimuove.it

• L’adesione effettiva si intende perfezionata con la compilazione dell’apposito modulo disponibile, dal 30 agosto, in occasione delle lezioni tenute al parco in zona chiosco – pista di pattinaggio

• Per lo svolgimento delle lezioni è consigliato un abbigliamento comodo e/o sportivo, un tappetino e/o asciugamano e una bottiglia d’acqua

• In caso di maltempo, fa fede la comunicazione di annullamento pubblicata nelle ore

precedenti sulla pagina Facebook dedicata “Legnano Si Muove”

