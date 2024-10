L’onorificenza è arrivata proprio quando il Club Scherma Legnano si appresta ad ospitare un appuntamento di rilievo nazionale.

Assegnato al Club Scherma Legnano lo Scudo d’Onore d’oro, il massimo riconoscimento della Federazione Italiana Scherma, FIS, per le società.

L’onorificenza è stata consegnata al presidente del Il Club Scherma Scherma Legnano, Giuseppe Zalum, nella prestigiosa cornice del centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa a Roma, dove si è svolta la cerimonia delle Onorificenze dalle Federazione Italiana Scherma. La consegna dello Scudo d’Onore d’oro è stata fatta dal presidente della FIS, Paolo Azzi, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò.

Lo Scudo d’onore viene conferito per la “continuata e meritoria azione alle società che si siano segnalate per impegno organizzativo nel campo della promozione della Scherma, della formazione degli schermidori e per partecipazione qualificata all’attività agonistica”.

Il presidente del Club Scherma Legnano, Giuseppe Zalum, ha ricevuto lo Scudo d’Onore d’oro - la più alta onorificenza prevista per le società “in segno di riconoscimento per la meritoria attività svolta nella promozione della scherma”.

“E’ un importantissimo riconoscimento per il quale dobbiamo ringraziare tutti, dirigenti ed ex dirigenti, atleti ed ex atleti, maestri ed ex maestri, soci ed ex soci che hanno aiutato il club in questi 51 anni a distinguersi, che ho la fortuna e l’onore di rappresentare oggi”, ha detto il presidente Zalum.

Il Club Scherma Legnano lo scorso ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione e raccoglie il sostegno dell’amministrazione comunale, della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate come main sponsor e di numerose altre realtà imprenditoriali della città. “Questo riconoscimento non è solo un traguardo per il club, ma anche una conferma dell’importanza di investire in attività sportive che arricchiscono il nostro tessuto comunitario”, ha dichiarato Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, main sponsor del Club Scherma Legnano. “La scherma è uno sport che, attraverso valori come la disciplina, la strategia e il rispetto, contribuisce in modo significativo alla formazione dei nostri giovani, principi che, come banca di credito cooperativo, non solo condividiamo ma vogliamo fare crescere nel territorio che ci ospita”.

Il prossimo 16 e 17 novembre, al PalaBorsani, si terrà infatti la prima prova nazionale dai campionati italiani cadetti e giovani, in cui saranno impegnati circa 900 atleti provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che è da sempre un fiore all’occhiello per il club legnanese, che oggi conta una novantina di atleti, magistralmente guidati dai maestri Anna Fermi e Davide Augugliaro, e che quest’anno punta ancora di più sulle giovani generazioni, ampliando il numero dei corsi per ragazzi e ragazze.

