Piccoli campioni crescono all’ombra del Carroccio

Presentata la stagione 2024/25 del Club Scherma Legnano, che l’anno scorso ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione e che vede il sostegno dell’amministrazione comunale, della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, di numerose altre realtà imprenditoriali della città e che si appresta ad ospitare un appuntamento di rilievo nazionale.

Si punta sui giovanissimi per far crescere i campioni di domani, anche se quel che conta di più è la disciplina, la perseveranza, la voglia di fare e la grande attenzione che sta crescendo attorno al Club Scherma Legnano, che l’anno scorso ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione, che raccoglie il sostegno dell’amministrazione comunale, della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, di numerose altre realtà imprenditoriali della città e che si appresta ad ospitare un appuntamento di rilievo nazionale.

Il prossimo 15 e 16 novembre, al PalaBorsani, si terrà infatti la prima prova nazionale dai campionati italiani cadetti e giovani, in cui saranno impegnati circa 900 atleti provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che è da sempre un fiore all’occhiello per il club legnanese, che oggi conta una novantina di atleti, magistralmente guidati dai maestri Anna Fermi e Davide Augugliaro, e che quest’anno punta ancora di più sulle giovani generazioni, ampliando il numero dei corsi per ragazzi e ragazze.

A presentare la stagione 2024/25 è stato il presidente del Club Scherma Legnano, Giuseppe Zalum, nel corso di un incontro che si è tenuto presso la filiale di Legnano della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, presenti il presidente del comitato regionale scherma, Maurizio Novellini, l’assessore alla Quotidianità del comune di Legnano, Monica Berna Nasca, e moltissimi esponenti della Bcc, che dallo scorso anno ha sottoscritto una partnership con il club per la promozione dello sport sotto il profilo educativo, di crescita personale e di gruppo e di valorizzazione del territorio, come recita il claim creato per l’occasione: “Insieme andiamo a segno”.

«Insieme ai nostri ragazzi, ai loro genitori, a chi tira le fila della società impegnandosi volontariamente, a chi ha scelto di accompagnarci ma, soprattutto, assieme a tutto il territorio -ha detto Giuseppe Zalum-. Perché è unendo le forze e l’impegno che ognuno di noi contribuisce alla crescita quotidiana».

«Noi non sponsorizziamo ma collaboriamo con il club per crescere insieme, con quella perseveranza e costanza che accomuna gli atleti della scherma al nostro modo di fare banca. Quel che più mi affascina del vostro sport è la velocità con la quale, in pedana, siete in grado di reagire a un evento inaspettato e non prevedibile, che è esattamente quello che ognuno di noi, nel quotidiano, cerca di fare», ha detto il direttore generale della Bcc, Roberto Solbiati. Con lui era presente all’evento il vice direttore generale, Annibale Bernasconi, mentre gli onori di casa sono stati fatti da Andrea Arnaudo, responsabile area territoriale Legnano della Bcc.

«La scherma siete voi, che vi impegnate ogni giorno, che lavorate di squadra e che fate crescere la nostra disciplina -è stato il messaggio di Maurizio Novellini-. Dovete essere orgogliosi di aver oltre 50 anni di storia e di avere dirigenti e maestri come i vostri».

