Misino corre per la LND

Rosanna Misino, candidata Consigliere con specifica sull’Area di Legnano, è in lizza nella lista di Sergio Pedrazzini per il rinnovo di FIGC-LND.

Tra pochi giorni si terrà l’Assemblea Ordinaria Elettiva, attraverso la quale verranno eletti il nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo Presidente del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND. Si ricandida il numero uno uscente, Sergio Pedrazzini, e nella sua squadra, tra le novità, c’è anche Rosanna Misino, candidata Consigliere con specifica sull’Area di Legnano.

Rosanna Misino, perché ha deciso di candidarsi con la Lista Sergio Pedrazzini Presidente?

Mi candido perché credo fortemente nei valori dello sport dilettantistico come strumento di crescita, inclusione sociale, pari opportunità e promozione dei sani valori. Credo inoltre che, la mia pluriennale esperienza da dirigente e la mia passione per lo sport, possano contribuire a portare una ventata di freschezza e innovazione ed un sempre maggior coinvolgimento del genere femminile nei diversi ruoli.

Quali sono le sue esperienze pregresse nel mondo del calcio?

Ho vissuto il mondo dello sport in tutte le sue sfaccettature, prima da genitore e poi soprattutto da dirigente sportiva, ruolo che ho svolto per sette anni in un club dilettantistico. Questa esperienza mi ha permesso di entrare in contatto diretto con le problematiche e le esigenze delle società sportive, interagendo con calciatori, arbitri, allenatori, presidenti e genitori.

Quali sono le sue altre esperienze sportive e lavorative?

Oltre al calcio, ho avuto esperienze in altre discipline agonistiche a livello nazionale, come la ginnastica ritmica. Ho organizzato tornei sia in Italia che all’estero. Tutto questo mi ha dato una visione ampia e integrata del mondo dello sport dilettantistico. Se parliamo di lavoro sono stata insegnante, Team Leader per un’importante compagnia telefonica e soprattutto mamma a tempo pieno.

Quali sono le sfide che attendono la Delegazione di Legnano?

Innanzitutto tengo a ringraziare Ivo Licciardi, che si è occupato in qualità di reggente di supervisionare l’area di Legnano nell’ultimo periodo. Grazie a lui la Delegazione di Legnano è diventata area test del progetto ‘Calcio e Valore Sociale’ che sta indicando una strada innovativa alle società. Durante gli anni da Dirigente ho avuto modo di confrontarmi spesso con tante persone del luogo, il mio compito sarà anche quello di portare le loro istanze in Comitato.

Perché i Presidenti dovrebbero votare la vostra lista?

Sono molto orgogliosa di far parte di questa squadra che ha dimostrato nei fatti di essere un motore fondamentale per lo sviluppo del calcio dilettantistico. Mi trovo con questo gruppo perché come me crede fortemente nei valori dello sport come strumento di crescita e di pari opportunità. Quello che ha fatto questo Consiglio è sotto gli occhi di tutti e il lavoro non deve essere lasciato a metà. Siamo proiettati in una società moderna nella visione senza però perdere mai i valori che ci uniscono.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!