Hobby e 'Fai da te'

Hobby, interessi e svago: un viaggio nelle Biblioteche del VCO (anche online) per accrescere le proprie competenze nel fai da te.

Ultime settimane d'estate, ferie terminate quasi per tutti, ma le giornate sono ancora sufficientemente lunghe per dedicarsi a piccoli e grandi lavori di fai da te o all'hobby del cuore. Le biblioteche del Verbano-Cusio-Ossola sono una fonte inesauribile di contenuti, anche per ambiti inaspettati, come quelli legati alla sfera personale e alla gestione degli spazi abitativi o del verde.

E così nelle biblioteche della provincia è possibile intercettare pubblicazioni utilissime per le passioni più comuni: dal giardinaggio al fai da te, dalle guide escursionistiche (quale periodo migliore per intraprendere gli itinerari in alta quota?), e ancora libri di cucina e di bricolage, testi e schemi per chi ama ricamare o lavorare la maglia ai ferri o all'uncinetto...

“Riteniamo fondamentale far conoscere queste proposte a chi già frequenta la rete bibliotecaria e soprattutto a chi ancora non è entrato in contatto con la nostra offerta. Spesso – dichiara Andrea Cassina, referente per il Comune di Verbania del Settore Biblioteca, Cultura e Turismo e responsabile del Sistema Bibliotecario del VCO – i nostri utenti si stupiscono quando scoprono che nelle biblioteche del territorio possono trovare spunti utili e percorsi formativi, anche online, che li possano aiutare nell'arricchire le proprie conoscenze anche in ambiti prettamente di svago. Sono centinaia i contenuti disponibili per grandi e piccini, donne e uomini alla ricerca di approfondimenti per le proprie passioni.”

Le guide dedicate al vasto mondo degli hobby sono disponibili anche online, grazie al servizio Media Library On Line, la biblioteca digitale disponibile 24 ore su 24 attraverso il portale www.bibliotechevco.it/mlol. Basta richiedere l'attivazione del proprio profilo e si avrà accesso a migliaia di contenuti gratuiti: ebook, guide, riviste, video tutorial per accrescere le proprie competenze nel bricolage, nella manutenzione del verde in giardino o sul terrazzo e – perché no – per dedicarsi alla passione più gustosa, quella della cucina.

Il Sistema Bibliotecario del VCO prosegue il percorso di valorizzazione e promozione delle proprie iniziative sui social, con campagne informative mirate su www.facebook.com/bibliotechevco.

