Funghi, come verificarli?

Il controllo tempestivo e accurato dei funghi raccolti può salvare la vita ed evitare danni al fegato, ai reni e al sistema nervoso centrale. Gli ispettorati micologici delle ATS rilasciano certificazioni di commestibilità gratuitamente".

Le intossicazioni da funghi possono essere di svariata natura, a seconda della tipologia consumata, con quadri clinici molto variabili, dalla semplice indigestione a danni gravissimi e addirittura alla morte della persona. I primi sintomi possono comparire anche diversi giorni dopo il consumo. Sono altresì frequenti casi in cui i funghi, definiti commestibili, provocano comunque intossicazioni poiche' non sono state osservate opportune cautele in fase di preparazione e di cottura. "L'unico modo per stabilire la commestibilità di un fungo - aggiungono dalla rEgione - è quello di determinarne la specie, e solo un esperto micologo è in grado di riconoscerla con assoluta certezza, basandosi sulle proprie conoscenze scientifiche e morfo-botaniche". Nelle ATS, un pool di esperti effettua il controllo gratuito dei funghi freschi spontanei raccolti da privati cittadini e destinati al consumo in proprio, rilasciando al termine della visita un certificato ufficiale ove sono indicati i nomi scientifici delle specie identificate, se ne attesta la commestibilità e vengono fornite le indicazioni per il consumo in sicurezza. "I funghi - osserva inoltre Gallera - devono essere portati all'Ispettorato micologico nel più breve tempo possibile dalla raccolta e devono essere interi, sommariamente puliti dal terriccio e posti in contenitori rigidi e forati. E' importante che venga sottoposto alla visita l'intero quantitativo raccolto". I funghi giudicati non commestibili o addirittura velenosi saranno immediatamente confiscati per la distruzione.

CONTROLLO FUNGHI

Il servizio è gratuito

Sedi e orari di accesso dall'1 settembre al 29 novembre 2021.

Castano Primo

piazza Mazzini 43

tel. 02.8568 5865/4198

lunedì pomeriggio ore 14-16

Magenta

via al Donatore di Sangue (palazzina 1 Ospedale)

tel. 02.8568 5865/4198

lunedì pomeriggio ore 14-16

