Arrestati mentre rubavano

E’ andata male a due uomini di 30 e 31 anni che, la scorsa notte hanno tentato il colpo ad un bar di via Roma a Boffalora sopra Ticino.

E’ andata male a due uomini di 30 e 31 anni che, la scorsa notte hanno tentato il colpo ad un bar di via Roma a Boffalora sopra Ticino. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Hanno forzato l’entrata posteriore del locale riuscendo ad arraffare quasi mille e trecento euro dalle slot machine. Durante il colpo però hanno svegliato i condomini che hanno allertato subito i Carabinieri. Quando i militari sono arrivati, da Corbetta e Bareggio, hanno trovato i ladri con gli arnesi da scasso che stavano prelevando una macchina cambiamonete. I due, al momento, si trovano agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro