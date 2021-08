Interventi per il teleriscaldamento

Cominceranno lunedì 23 agosto e termineranno venerdì 10 settembre i lavori di posa della rete di teleriscaldamento che interesseranno via Barbara Melzi a Legnano.

Cominceranno lunedì 23 agosto e termineranno venerdì 10 settembre i lavori di posa della rete di teleriscaldamento che interesseranno via Barbara Melzi. Per consentire l’esecuzione dell’intervento si rende necessaria la chiusura al traffico 24 ore su 24, con l’eccezione dei veicoli dei residenti se le lavorazioni in corso lo permetteranno, del tratto di via Melzi compreso fra via Pio XI e via Moscova.

La chiusura comporta: l’obbligo di andare diritto per i veicoli che percorrono piazza Redentore e via Pio XI una volta giunti all’intersezione con via Melzi; l’obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la via Melzi una volta giunti all’intersezione con la via Moscova; l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono via Alfieri una volta giunti all’intersezione con via Melzi.

