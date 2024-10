La tradizione della notte in tenda al Parco, giornata di pulizia e visite del Parco, visite guidate,... Al Parco Ila il 19 e 20 ottobre tanti appuntamenti per tutti.

La Consulta Territoriale Oltresempione, in collaborazione con il Comune di Legnano e le associazioni del territorio, anche quest'anno organizza l'Onomastico della Terra 2024 che si svolgerà presso il PARCO ILA, in via Colli di Sant'Erasmo, 29, il 19 e 20 ottobre.

Da quest'anno ritorna la tradizione della notte in tenda al Parco, notte del sabao 19 ottobre, organizzata dagli Scout, con cena e canti intorno al fuoco.

Domenica mattina invece giornata di pulizia e visite del Parco e del Sanatorio grazie ai "Ciceroni di Legnano" e pranzo presso il Parco Ila.

Nel pomeriggio di domenica 20 ottobre giochi per bambini e visite guidate alla scoperta del Parco e dei suoi segreti.

Per info, prenotare pernottamento in tenda o i singoli pasti (cena del sabato o pranzo della domenica) tel. 0331541516

email: spazioincontrocanazza [at] etainsieme [dot] org

