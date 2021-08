"Questa è delinquenza!"

"Questo è vandalismo, inciviltà, delinquenza. Da oggi Polizia Locale e Carabinieri sono allertati", Marina Roma interviene decisa dopo le segnalazioni dei vandalismi in via Menadrago.

Piccoli ma fastidiosi vandalismi, cartelli divelti, sporco ovunque. Ancora una volta non si bada al bene pubblico e al rispetto delle proprietà private. Ma questa volta il sindaco di Marcallo con Casone non ci sta.

"Apprendo da segnalazioni di cittadini che la via Menadrago viene usata di notte, fino all’alba, da persone incivili: macchine con bauli pieni di alcolici, musica dagli stereo delle auto a tutto volume, bottiglie e rifiuti buttati ovunque e bordi strada e recinzioni di privati utilizzati come latrine, citofoni spaccati per divertimento. Le foto parlano da sole - spiega Marina Roma - Mi appello a chiunque possa aiutare a porre fine a queste indecenze, qui non è questione di giovani o covid o locali vari o Vigili e Comune: qui siamo oltre ogni limite. Questo è vandalismo, inciviltà, delinquenza.

Da oggi Polizia Locale e Carabinieri sono allertati ma la soluzione sta in ognuno di noi che deve insegnare ai propri giovani che certe cose non si fanno".

