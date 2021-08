Cuggiono: 9 i 'positivi'

"In questa settimana abbiamo avuto 7 nuovi casi, i cittadini positivi a oggi sono 9 - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - I concittadini in quarantena obbligatoria sono 12".

Un'ulteriore piccola crescita. Nonostante il proseguo della campagna vaccinale non si fermano i nuovi casi di coronavirus nelle comunità di Cuggiono e Castelletto. "In questa settimana abbiamo avuto 7 nuovi casi e 2 nostri concittadini ha avuto l'esito negativo del tampone di verifica, i cittadini positivi a oggi sono 9 - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - I concittadini in quarantena obbligatoria sono 12".

Per quanto riguarda il punto sulle vaccinazioni, in paese hanno ricevuto la prima dose il 78,53% degli aventi diritto, per 5526 persone vaccinate. In 4380 hanno completato il ciclo vaccinale.

