L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi (14 agosto): recuperato il corpo di un uomo nel Canale Industriale a Turbigo.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi (14 agosto): recuperato il corpo di un uomo nel Canale Industriale a Turbigo. Sul posto, subito, si sono portati diversi mezzi dei Vigili del fuoco, oltre ai Carabinieri e all’elisoccorso. I pompieri si sono, prontamente, attivati, riuscendo a raggiungere il corpo in via Fermi, ma, ormai, per quel signore avvistato poco prima non c’era, purtroppo, più nulla da fare. Per chiarire quanto accaduto, intanto, sono al lavoro i militari dell’Arma.

