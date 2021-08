L'appello sui social di Ilaria, per il nonno Rodolfo. "Dopo l'anno di pandemia, l'ho visto giù di morale e triste, volevo trovare qualcuno per un po' di compagnia".

L'appello lanciato sui social. Il grande amore di una nipote per il nonno, che diventa, appunto, un messaggio, certo semplice, ma carico di tanto, tantissimo affetto. Perché Ilaria, giovane professionista nel sociale, dopo l'anno difficile segnato dall'emergenza Covid-19, vedendo proprio il suo 'nonnino' giù di morale per la situazione con la quale ci siamo trovati a doverci confrontare, ha voluto provare a fare qualcosa di concreto per lui. "Cerco un amico per mio nonno: unico requisito, saper giocare a carte", le parole sono risuonate forti e chiare, allora, in rete, con l'intento preciso di trovare qualcuno con cui Antonio, per tutti Rodolfo, potesse condividere alcuni momenti di serenità e pace. "Mi ero accorto che, nell'ultimo periodo - ha raccontato la ragazza - restava spesso su una panchina in giardino, aspettando di parlare con qualche persona. Così, mi sono detta che non potevo rimanere 'con le mani in mano' e l'idea è stata questo appello sui social". Una frase carica di un affetto enorme e che, fin da subito, ha avuto il risultato sperato. In tanti, infatti, hanno risposto e Rodolfo, assieme alla moglie Zita, potrà, adesso, trascorrere alcuni pomeriggi in compagnia di nuovi amici. "Noi abbiamo i telefoni, i computer, le chat - ha concluso Ilaria - Loro non hanno nulla di tutto ciò, per cui contano ancora molto i rapporti veri, faccia a faccia, che però con le esigenze di distanziamento sociale e le misure sanitarie hanno completamente cancellato. Mio nonno è sempre uscito tanto e ha sempre fatto tanto sport, non voglio pensare di piazzarlo davanti alla televisione 24 ore al giorno. È stato lui stesso a confidarmi di essere giù di morale, non vedendo mai nessuno oltre alla nonna. Ho pensato al grandissimo amore che mi ha dato negli anni, questo era il momento di restituirgli qualcosa".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro