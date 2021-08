San Lorenzo alla Fagiana

La serata vedrà due momenti importanti, alle 21.15 i visitatori potranno partecipare all’incontro ‘Dante e le stelle’, mentre alle 22.15 inizierà l’osservazione guidata del cielo stellato.

Torna la seconda edizione della Notte di San Lorenzo nel Parco, una serata promossa dal comune di Magenta in collaborazione con il Parco del Ticino. Un’occasione unica per conoscere ed ammirare da vicino il cielo che ci circonda. La serata vedrà due momenti importanti, alle 21.15 i visitatori potranno partecipare all’incontro ‘Dante e le stelle’, mentre alle 22.15 inizierà l’osservazione guidata del cielo stellato. L’appuntamento è per le ore 20.30, martedì 10 agosto, presso il centro La Fagiana in via Valle a Magenta. I partecipanti dovranno presentare il green pass e partecipare muniti di mascherina, torcia ed un abbigliamento adatto. Sono disponibili 200 posti.

