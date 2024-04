Il ripristino della cappella di S.Maiolo

Una missione importante quella che si prefiggono ogni anno i soci dell WWF – Sezione di Cuggiono che si impegnano sul fronte della tutela del verde e sulla sensibilizzazione della cittadinanza verso comportamenti sempre più green.

Una missione importante quella che si prefiggono ogni anno i soci dell WWF – Sezione di Cuggiono che si impegnano sul fronte della tutela del verde e sulla sensibilizzazione della cittadinanza verso comportamenti sempre più green. I volontari si occupano del verde pubblico cittadino e collaborano con le scuole per condividere anche nei più piccoli Comuni uno stile di vita sempre più sostenibile e che salvaguardi, soprattutto nei gesti quotidiani, l’ambiente che ci circonda. Una presenza importante e di valore per il Comune di Cuggiono. Tra le ultime attività dell’associazione, degno di nota è l’intervento di ripristino dei canali di rame nella cappella di San Maiolo, rubati da ignoti circa due mesi fa. Con la collaborazione dell’Impresa Edile Adamantino il danno è stato riparato. “Un ringraziamento particolare ai fratelli Adamantino – sottolinea Maria Teresa Benedetti, responsabile WWF Cuggiono – che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per il bene di tutti”.

