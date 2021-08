Il Meeting di Rimini (a Magenta)

Anche quest'anno il Centro Culturale Don Tragella porta il Meeting di Rimini in città. Ci sarà quindi la possibilità di seguire presso la Tensostruttura di via Matteotti (Magenta) gli appuntamenti pomeridiani e serali del Meeting dei giorni lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 agosto 2021 dalle 17 alle 23.

Il Meeting di Rimini, giunto quest’anno alla sua quarantaduesima edizione, si terrà di nuovo in presenza presso la Fiera di Rimini, dal 20 al 25 agosto 2021.

Con il titolo “Il coraggio di dire «io»”, citazione tratta da un testo del filosofo danese Kierkegaard, la manifestazione ricca di tavole rotonde, confronti e iniziative culturali verrà trasmessa anche in diretta su più canali digitali e in più lingue, proponendosi come momento di riflessione e di ripartenza globale nello scenario della faticosa uscita dalla pandemia.

«Avere “il coraggio di dire io” significa un’assunzione di responsabilità, un impegno creativo e una cura del dialogo anche in momenti difficili e drammatici. Questo coraggio che rimane fedele al proprio desiderio di bene per sé e per tutti è il vero antidoto all’individualismo e al collettivismo. Si tratta di riscoprire il legame originale fra l’“io” e il “noi”», così Bernhard Scholz, Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli che ha poi proseguito: «Spero che il Meeting possa contribuire a una ripresa che mette al centro il futuro delle giovani generazioni. Discuteremo da più angolazioni sul Recovery Fund, che non a caso si chiama più propriamente Next Generation EU, e soprattutto proporremo vari incontri incentrati sull’educazione, la formazione e il mondo del lavoro».

L'ingresso è libero,sarà necessario esibire il Green Pass.

Bar e cucina saranno aperti per l'occasione. Sarà possibile cenare con varie proposte per ogni serata.

Per informazioni: tragella [dot] magenta [at] gmail [dot] com oppure pagina FB Centro Culturale Don Cesare Tragella

