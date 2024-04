Il 25 aprile con gli studenti

Verdi, bianchi e rossi: tanti bellissimi sassi colorati a formare la bandiera dell’Italia. Il 25 Aprile con i ragazzi delle scuole.

Verdi, bianchi e rossi: tanti bellissimi sassi colorati a formare la bandiera dell’Italia. Il 25 Aprile con i ragazzi delle scuole. Così mercoledì mattina gli alunni delle classi terze della Primaria “S. Francesco” di Vanzaghello sono andati in Municipio, per un momento di condivisione, confronto e spiegazione sui valori che da sempre accompagnano questa data. Gli uni affianco agli altri e assieme alle insegnanti, eccoli protagonisti di un progetto che li ha visti appunto realizzare con dei sassi colorati (e sui quali hanno lasciato anche i loro nomi) appunto la bandiera italiana. "Tanto entusiasmano e allegria hanno accompagnato l’iniziativa - scrivono dall'Amministrazione comunale - lasciando a tutti i nostri piccoli alunni il più grande insegnamento che ci arriva dal 25 Aprile, ossia vivere la nostra comunità come cittadino attivo sentinella della propria storia e della propria identità nazionale".

