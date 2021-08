Infopoint vaccino Covid

Delucidazioni e informazioni sul vaccino anti-Covid: in Comune a Castano ecco l'infopoint. Il servizio sarà attivo dal 13 agosto e per tutti i venerdì del mese.

Delucidazioni e informazioni sul vaccino anti-Covid: in Comune a Castano ecco l'infopoint. Il servizio, con un medico specializzato, sarà attivo dal prossimo 13 agosto e per tutti i venerdì del mese dalle 10 alle 11.30 in sala di rappresentanza. Ci sarà, inoltre, proprio qui la possibilità di prenotare in modo rapido e veloce, appunto, la vaccinazione. "Questo vuole essere un ulteriore gesto di vicinanza alla cittadinanza tutta - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Devo, anzi voglio fare un grande ringraziamento all’assessore Alessandro Landini ed alla consigliera Silvia Valsecchi che hanno intrapreso questa iniziativa; è così, nell’informazione e nel confronto, che un Comune cresce e migliora".

