Katia Iura per 'Nuovamente Villa'

Nuovamente Villa, ma anche nuovamente donna. La lista che fa riferimento allo schieramento di Centrodestra sotto il cielo di Villa Cortese ha promosso la prima uscita in paese con un gazebo volto a fare conoscere ai cittadini il nome su cui ha deciso di puntare, ovvero la 51 enne Katia Iura, impiegata nel settore ospedaliero. Dopo la scelta, cinque anni fa, di Nadia Castiglioni, Nuovamente Villa decide quindi di puntare ancora su un'esponente del gentil sesso. Iura svolge nella quotidianità il ruolo di coordinatore infermieristico all'Asst Ovest di Milano e ha deciso ora di affiancare a questa sua attività professionale l'impegno politico. Sarà quindi lei l'antagonista del sindaco uscente Alessandro Barlocco che, al timone della lista civica 'Insieme per Villa', ha scelto di ridiscendere in campo per cercare di strappare il secondo mandato.

