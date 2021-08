Ganna, 'oro' cresciuto da noi

Un trionfo che fa storia, un altro record del mondo, una rimonta sulla Danimarca incredibile: Tokyo ci regala un'altra vittoria da leggenda, oro per il ciclismo su pista. Tra i giovani talenti che hanno regalato questa grandissima vittoria all'Italia vi è la promessa Filippo Ganna. Ma in fondo è anche una vittoria che 'parla' un po' Castanese. Già, perché Filippo Ganna, originario di Verbania, fresco oro nell'inseguimento su pista, ha un passato proprio nel nostro territorio, e precisamente a Castano Primo dove, qualche anno fa, sotto la guida di Marco Della Vedova, ha vestito i colori dell'allora Pedale Castanese-Verbania.

