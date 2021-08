Trasporto disabili e persone fragili

Il Comune di Bareggio punta l'attenzione sulle necessità di trasporto e accompagnamento in strutture sanitarie di persone in condizioni di particolare fragilità o disabilità.

Le situazioni emergenziali non mancano. E per questo non deve mancare neppure chi possa dare una mano a farvi fronte in modo efficace. Il Comune di Bareggio punta l'attenzione sulle necessità di trasporto e accompagnamento in strutture sanitarie o aggregative di persone in condizioni di particolare fragilità sociale o disabilità. E a questo riguardo chiama a raccolta, attraverso un bando, gli enti del terzo settore disposti a dare una mano nello svolgimento di questo servizio. Tutto ciò, si legge tra le pieghe del bando stesso, con l'intento di "Consentire la frequenza, da parte di utenti disabili, o verso strutture ospedaliere o luoghi di cura o altro, per l'effettuazione di prestazioni e visite sporadiche da parte di cittadini fragili". Il bando non costituisce già la stipulazione di un contratto quanto piuttosto un momento di verifica di chi si renda disponibile a garantire il servizio con continuità ed efficacia a tutto beneficio della popolazione. Il Comune raccoglierà entro l'8 settembre le varie candidature pervenute e stipulerà una convenzione con i prescelti.

