Lavori anche in aula magna

L'obiettivo è di ampio respiro: conferirle una struttura in grado di ospitare eventi di tutto rilievo per i cittadini canegratesi. La giunta del sindaco Roberto Colombo crede molto nell'irrobustimento della sala polifunzionale della scuola secondaria Manzoni.

L'obiettivo è di ampio respiro: conferirle una struttura in grado di ospitare eventi di tutto rilievo per i cittadini canegratesi. La giunta del sindaco Roberto Colombo crede molto nell'irrobustimento della sala polifunzionale della scuola secondaria Manzoni e, con i cittadini e attraverso la sua pagina social, fa il punto sullo stato dell'arte. "Il secondo lotto dei lavori alla scuola Media - spiega il Comune - prevede anche un intervento sull'aula magna". I lavori prenderanno la stagione estiva in modo che, spiega ancora il Comune, "Entro settembre, fra gli altri, avvenga il rinnovo integrale di investimenti, pavimenti e luci d'emergenza, la sostituzione delle sedute con incremento della capienza e si abbia un nuovo soffitto trattato per ottenere buona resa acustica". Insomma, un'iniezione di funzionalità di cui tutta la comunità potrà beneficiare. "Si lavora sodo - conclude - per mettere a disposizione della scuola una sala polifunzionale in grado di ospitare eventi serali aperti alla cittadinanza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro