TdV con 'SìAmo Turbigo'

Turbigo da Vivere, attuale gruppo sui banchi dell'opposizione, non si presenterà alle prossime elezioni, ma darà il suo sostegno alla civica 'SìAmo Turbigo'.

La notizia, in fondo, era già nell'aria ormai da diverso tempo, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Turbigo da Vivere, attuale gruppo sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale, non si presenterà alle prossime elezioni, però mettere a disposizione le proprie esperienze e competenze maturate in questi anni, sostenendo attivamente la

nuova lista civica ‘SìAmo Turbigo’ che avrà come candidato sindaco Renata Cerutti. "Il gruppo civico Turbigo da Vivere, come già ribadito in passato, ha rappresentato negli ultimi vent’anni una realtà consolidata nel panorama politico e sociale, a cui molti cittadini hanno dato fiducia condividendo lo spirito di servizio e l’obiettivo di una comunità incentrata sulla persona, sul valore della qualità della vita, del lavoro e del rispetto del patrimonio storico ambientale - scrivono dalla stessa realtà - Turbigo ha delle grandissime potenzialità in moltissimi ambiti dall’ambiente all’industria, dall’acqua alla rete di comunicazione, dal patrimonio storico alla capacità di innovazione. Purtroppo queste potenzialità non sono mai state sfruttate e valorizzate".

