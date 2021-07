Il Comune di Busto Garolfo e 'Obiettivo università', a supporto di chi, avendo concluso gli studi superiori, sta per gettarsi tra le braccia della realtà accademica.

La passione fa già molto. Per seguire un cursus studiorum, però, occorrono anche risorse economiche. Ne è consapevole il Comune di Busto Garolfo che ha deciso di lanciare l'iniziativa 'Obiettivo università', a supporto di chi, avendo concluso gli studi superiori, sta per gettarsi tra le braccia della realtà accademica. Chi vorrà cercare di aggiudicarsi una delle quattro borse di studio messe a disposizione dal Comune e dell'importo di 3 mila euro cadauna dovrà soddisfare tre requisiti: risiedere sul territorio comunale, avere riportato una valutazione nell'esame di maturità non inferiore agli 85/100 e possedere un Isee non superiore a 15.748,78 euro. Per l'assegnazione delle quattro borse sarà stilata un'apposita graduatoria. I potenziali beneficiari, per inoltrare domanda, avranno tempo fino al 6 settembre e dovranno rivolgersi all'ufficio protocollo del Comune o inviare una mail a protocollo [at] comune [dot] bustogarolfo [dot] mi [dot] it.

